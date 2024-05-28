Студенты колледжа Балашихи заняли призовые места на чемпионате «Абилимпикс»

Студент Балашихинского структурного подразделения колледжа «Энергия» Илья Кошелев занял второе место на Московском областном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» в компетенции «Малярное дело», сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

Он успешно выполнил два модуля, включающих окраску поверхности с учетом цвета обоев, наклеивание обоев, окраску и приклеивание молдинга, а также нанесение пасты разных цветов на трафарет «Карта мира» и создание градации цвета.

Колледж «Энергия» также занял несколько призовых мест в других компетенциях: Виктория Зубкова стала первой по компетенции «Переводчик», Галина Носкова — первой по компетенции «Блинопек», Светлана Смирнова — второй по компетенции «Поварское дело», а Косяков Андрей, Тютяев Тимофей и Суханов Андрей заняли вторые и третьи места по компетенциям «Обработка текста», «Изготовление мороженого» и «Сухое строительство и штукатурные работы» соответственно.

Победителей и призеров подготовили опытные мастера-наставники, преподаватели специальных дисциплин, которые являются постоянными участниками и неоднократными победителями различных профессиональных конкурсов и олимпиад.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.