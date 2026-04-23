Студенты Клина прошли профориентацию в администрации округа

В администрации городского округа Клин прошла профориентационная акция «Один день с главой». Впервые 12 студентов, среди которых были учащиеся РГСУ, молодогвардейцы и члены молодежного парламента, получили возможность подробно ознакомиться с работой различных отделов администрации.

Участникам провели экскурсию по трем этажам здания, рассказали о структуре администрации и познакомили с работой отраслевых подразделений, включая отделы охраны окружающей среды, ЕДДС, ЖКХ и юридический отдел. Студенты встретились с заместителем главы по социальным вопросам Еленой Завальнюк и оценили рабочую атмосферу в коллективе.

Группа также посетила местный центр управления регионом, где узнала о системе реагирования на жалобы жителей через портал «Добродел» и работе системы «Безопасный регион». В завершение студенты встретились с главой округа Василием Власовым, задали ему вопросы и получили предложения по дальнейшему взаимодействию. Кроме того, участники акции осмотрели ход капитального ремонта гимназии имени Ушинского и детского сада, которые обновляются в рамках нацпроекта и народной программы «Единой России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.