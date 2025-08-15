Студенты из Реутова раскрыли тайны «Битвы роботов» на VK Fest 2025

Команда студентов и преподавателей колледжа «Энергия» из Реутова приняла активное участие в работе одной из ключевых технологических площадок крупнейшего молодежного фестиваля страны — VK Fest 2025, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Стенд международного чемпионата «Битва роботов» стал важной частью события и объединил экспертов, инженеров, робототехников и всех, кто интересуется современными технологиями. Учащиеся Реутовского подразделения колледжа, входящего в состав Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), выступили не только как участники, но и как полноправные организаторы фестивальной площадки.

Под руководством опытного наставника, педагога Сергея Ликинцева, студенты провели серию ярких и познавательных интерактивных мастер-классов с использованием роботизированных систем. Они помогали гостям управлять мини-роботами, объясняли принципы их работы, делились практическими знаниями и техническими нюансами, а также представили собственные разработки. Выступления ребят в лектории сопровождались живым интересом со стороны зрителей и экспертов, а их активное участие в организационной части мероприятия позволило создать один из самых заметных и технологичных стендов фестиваля.

Посетители VK Fest получили уникальную возможность познакомиться с «закулисьем» международных соревнований «Битва роботов», понаблюдать за краш-тестами техники, принять участие в роботизированных поединках и даже лично поуправлять техникой на интерактивных мини-рингах. Такого рода практические форматы стали особенно привлекательными как для молодежной аудитории, так и для специалистов.

Участие студентов из Реутова стало возможным благодаря системной поддержке молодежных инициатив и развитию инженерного образования в городском округе. В этом контексте особую значимость приобретает подписанное ранее соглашение о сотрудничестве между администрацией Реутова, Ассоциацией ветеранов СВО Московской области, колледжем «Энергия» и Советом директоров предприятий муниципалитета. Документ предусматривает комплексную поддержку военнослужащих, вернувшихся к мирной жизни, в том числе через профессиональную переподготовку в колледже и последующее трудоустройство на предприятиях города. Бизнес-сообщество Реутова выразило готовность активно участвовать в программе, предоставляя рабочие места и возможности карьерного роста участникам проекта. Также в рамках соглашения развивается программа подготовки будущих руководителей среди ветеранов боевых действий — «Герои Подмосковья».

Синергия технического образования, гражданских инициатив и социальной ответственности делает Реутов одним из заметных участников молодежных и патриотических процессов региона.