Студенты из Подольска стали серебряными призерами чемпионата «Профессионалы»

Фото - © Студенты Подольского колледжа имени А. В. Никулина Гамм Илья и Широков Егор и эксперт-наставник Ильин Денис/Министерство образования Московской области

В Подмосковье продолжается региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». По компетенции «Информационная безопасность» студенты Подольского колледжа имени А. В. Никулина Илья Гамм и Егор Широков под руководством эксперта-наставника Дениса Ильина стали серебряными призерами. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Итоговые соревнования проходили на Дальнем Востоке в течение трех соревновательных дней среди 15 сильнейших регионов Российской Федерации. На протяжении всех чемпионатных модулей команда Московской области защищала ИТ инфраструктуру с использованием Российских разработок в сфере защиты информации.

«Было одновременно тяжело и интересно, мы чувствовали ответственность перед всем регионом и нашим колледжем в частности, ведь нас готовили настоящие профессионалы своего дела», — поделился один из конкурсантов Илья Гамм.

Всероссийское чемпионатное движение «Профессионалы» позволяет студентам колледжей получить актуальные современные навыки работы с оборудованием реального сектора экономики.

«Мы готовились в течение года в наших профильных лабораториях колледжа. Ребята на чемпионате выполняли задания того уровня, которые ставятся перед реальными инженерами и специалистами в сфере Информационной безопасности. Наши студенты второй год доказывают, что Московская область — один из сильнейших регионов страны», — рассказал эксперт-наставник сборной, преподаватель Подольского колледжа Денис Ильин.

Партнерами чемпионата выступили крупнейшие компании страны — РЕД СОФТ, ИнфоТэКС, Элтекс.

«На этом наша работа не заканчивается, теперь мы усердно будем готовиться к финалу, который пройдет в г. Санкт-Петербурге. Я совместно с моим наставником Денисом Ильиным буду представлять Подмосковье в конце ноября, где встретятся лучшие регионы страны. Я уверен, что в финале мы покажем один из лучших результатов, ведь меня готовит лучший эксперт региона в стенах лучшего колледжа» — подвел итог участник чемпионата Егор Широков.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.