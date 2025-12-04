Студенты из Подмосковья завоевали награды на фестивале в Казани

Студенты из Подмосковья стали лауреатами XXXIII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который завершился в Казани. Делегация региона завоевала шесть призовых мест среди ссузов и одержала победы в финале среди вузов, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» прошел в Казани и собрал более 2 100 студентов из 82 регионов страны. Мероприятие было посвящено Году защитника Отечества и 80-летию Победы.

В финале фестиваля команда Московской области, в которую вошли 30 студентов подмосковных вузов, успешно выступила в различных творческих направлениях. Особого успеха добилась Александра Коренская из Коломны, студентка Государственного социально-гуманитарного университета. Она стала лауреатом II степени в номинации «Вокальное», исполнив акапельно народную песню-скороговорку.

Арт-студия «Свободный полет» из того же университета получила специальный приз в направлении «Оригинальный жанр» за номер «Переворот талантов». Участники отмечают, что подготовка к выступлению заняла почти год и включала создание новых трюков и костюмов.

Фестиваль стал главной стартовой площадкой для студенческих талантов России и прошел в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.