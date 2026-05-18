Студенты из Орехово-Зуева победили в гранд-финале «Кибердрома»

Команда Государственного гуманитарно-технологического университета из Орехово-Зуева стала абсолютным победителем гранд-финала международного трека проекта «Кибердром.Студент 25/26», который прошел во Фрязине. Студенты показали лучшие результаты на всех этапах соревнований, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В программе гранд-финала были защита инженерных проектов, сборка беспилотных аппаратов, гонки на различных покрытиях и состязания в формате «сумо» для беспилотной техники. Участники демонстрировали навыки конструирования, оперативную работу с оборудованием и управление безэкипажными судами на гладкой поверхности на максимальной скорости, а также на сложном покрытии — ковролине.

Команда ГГТУ успешно представила проекты жюри и показала высокие результаты на всех этапах, включая испытания на выталкивание техники соперников с арены. В состав команды вошли Максим Растрыгин, Денис Лаухин, Анастасия Потапова, Анастасия Сапаркина, Виктория Кондрахина, Алан Добрынин, Дмитрий Иванов и Александра Сумкина.

Наставниками студентов выступили Евгений Сарыков и Андрей Можаев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.