В Ногинском филиале университета просвещения 16 февраля прошла деловая игра «Выборы» для студентов в честь Дня молодого избирателя, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ногинске 16 февраля студенты приняли участие в деловой игре «Выборы», организованной Молодежным парламентом в филиале Университета просвещения. Мероприятие было посвящено Дню молодого избирателя.

Вместо традиционной лекции участникам предложили пройти путь политической партии: сформировать команды, выбрать лидеров, разработать программы и провести агитацию. Особое внимание уделили этапу дебатов, где студенты активно отстаивали свои позиции и спорили за свои идеи.

Депутат Богородского округа Ольга Попова отметила, что подобные игры помогают молодежи понять важность выборов и политической конкуренции. По ее словам, такой формат обучения оказался более эффективным и интересным для студентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.