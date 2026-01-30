Студенты из Красногорска приняли участие в креативной сессии для студентов в Подмосковье

В Межрегиональном центре компетенций — техникуме имени С. П. Королева прошла креативная сессия «Студенчество Подмосковья: Территория возможностей». Событие собрало более 60 студентов из разных учебных заведений, чтобы обсудить актуальные темы, возможности развития и вызовы, с которыми сталкивается современная молодежь, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди участников сессии были студентки Московского областного филиала президентской академии в Красногорске — Ани Киракосян и Анастасия Егорова. Они представляли свое учебное заведение на мероприятии и, возможно, делились своими идеями и опытом с другими участниками.

Организаторы креативной сессии стремились предоставить студентам возможность обсудить важные вопросы и поделиться мыслями о том, как реализовать свой потенциал в Подмосковье. Встреча стала площадкой для обмена опытом и знаниями между участниками из разных учебных заведений.

Такие события, как креативная сессия в техникуме имени С. П. Королева, способствуют развитию творческого мышления и помогают молодым людям находить новые пути для самореализации. Они создают пространство для диалога между студентами и представителями образовательных и профессиональных сообществ, что особенно важно в контексте развития региона.

Красногорск, как и другие города Подмосковья, предоставляет студентам множество возможностей для самореализации и развития. Мероприятия вроде креативной сессии в техникуме имени С. П. Королева способствуют выявлению и поддержке талантливой молодежи, а также помогают молодым людям находить единомышленников и наставников.