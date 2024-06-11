Студенты из Королева вошли в число лучших чемпионата «Профессионалы-2024»

Студенты Техникума технологий и дизайна Технологического университета им. А. А. Леонова Татьяна Маркина и Максим Виноградов под руководством эксперта-наставника Сергея Петровича Черенкова завоевали серебро Национального финала соревнований по профессиональному мастерству «Профессионалы 2024». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе соревнований студенты блестяще справились с технической документацией и продемонстрировали навыки выполнения отдельных работ по применению материалов, основного технологического оборудования и инструмента для изготовления оснастки из полимерных композитов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.