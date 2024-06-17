Студенты из Коломны стали победителями и призерами Международных соревнований

Студенты факультета физической культуры и спорта Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль на Международных играх стран БРИКС, которые проходили в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. Один из победителей — первокурсник ГСГУ Степан Солдатенков, действующий чемпион России по самбо. Он завоевал золотую медаль. В турнире участвовали 150 сильнейших атлетов из 18 стран мира. В схватке за выход в финал в весовой категории свыше 98 кг Солдатенков одолел представителя Кыргыстана Искандера Саралаева. В решающей встрече самбист со счетом 4:1 взял верх над спортсменом из Узбекистана Нурбеком Тураевым.

Также студенты завоевали медали в бадминтоне. Глеб Степаков стал обладателем двух золотых медалей, а Владислав Добычкин занял второе и третье места.

В пресс-службе ведомства отметили, что Игры БРИКС впервые проходят в России, в Казань приехали спортсмены из 90 стран, которые разыграли медали в 27 видах спорта.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.