Студенты из Коломны прошли практику в колледже Подмосковья

Студенты второго курса колледжа «Коломна» 18 февраля прошли практическое занятие в колледже «Подмосковье» в рамках кластера «Туризм и сфера услуг». Будущие повара-кондитеры отработали профессиональные навыки на базе современных мастерских, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Практическая подготовка прошла в зоне «Комбинат питания» колледжа «Подмосковье». Занятие организовали в рамках сетевого взаимодействия образовательного кластера «Туризм и сфера услуг». В нем приняли участие студенты второго курса, обучающиеся по профессии «Повар, кондитер».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.