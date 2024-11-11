Студенты из Егорьевска вышли в финал Всероссийской олимпиады по страноведению

Отборочный этап Всероссийской онлайн олимпиады по страноведению для изучающих английский язык «Travelling Around English-speaking Countries» прошел в конце октября. Она организованна МБУ ДПО УМЦ «Коломна» при информационной поддержке центра лингвистического образования АО «Издательство „Просвещение“, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В числе участников — порядка 100 студентов Егорьевского колледжа педагогики и искусства.

Вопросы олимпиады традиционно проверяют знания учеников в области страноведения, предполагают использование языковой догадки и эвристического поиска. Все участники олимпиады справились с поставленной задачей и показали достойные результаты

В финал олимпиады, который состоится в гибридном формате на базе МБУ ДПО УМЦ «Коломна» прошли две студентки — Елизавета Гуторова и Елизавета Лобанова. девушкам пожелали успехов на заключительном этапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.