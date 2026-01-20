Студенты из Балашихи победили во Всероссийском конкурсе видеороликов

Студенты подразделения Подмосковного колледжа «Энергия» — центра медицинской подготовки «Энергия» под руководством преподавателя спецдисциплин Арины Халимовой стали победителями Всероссийского конкурса творческих работ и социальной рекламы по профилактике социально значимых заболеваний и различных зависимостей среди молодежи «Ваш позитивный выбор». Итоги конкурса объявили 19 января.

В состав команды вошли первокурсники, будущие медики и фармацевты: Алена Буракова, Тихон Королев, София Трухина, Эльбрус Буржалиев, Денис Зонов, Сабина Мусаева, Анастасия Кузьмина и Елизавета Ермакова. На конкурс они представили видеоролик «ВИЧ — профилактика это просто» и заняли первое место.

Заведующая подразделением колледжа Елена Салмина отметила, что создание видеоролика помогает студентам не только глубже изучать аспекты будущей профессии, но и формировать профессионально значимые мотивы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.