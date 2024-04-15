Студенты и выпускники Егорьевска стали участниками ярмарки вакансий

Студенты и выпускники Егорьевского техникума приняли участие во всероссийской онлайн-ярмарке вакансий, организованной центром занятости населения Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Для студентов это была возможность познакомиться с потенциальными работодателями и узнать о вакансиях в различных отраслях. Одним из участников ярмарки стал Егорьевский тепличный комбинат (ЕТК). Представители ЕТК рассказали учащимся о кадровой политике предприятия, условиях труда, уровне заработной платы и требованиях к будущим специалистам. Студенты узнали о вакансиях менеджера по логистике, специалиста по логистике, менеджера по продажам и других профессиях. Представители ЕТК также рассказали о практических аспектах трудоустройства, составлении резюме и прохождении собеседований.

В пресс-службе ведомства добавили, что подобные мероприятия помогают студентам получить реальные знания и навыки, необходимые для успешного начала карьеры. Они позволяют студентам напрямую узнать об особенностях будущей профессии и дают уверенность в решении проблемы трудоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.