Студенты и школьники Раменского помогли расчистить снег у школы №35

В Раменском 28 января студенты колледжа и кадеты школы №35 приняли участие в акции «Снежный десант», помогая взрослым убирать снег на территории учебного заведения.

По словам заместителя директора по воспитательной работе Александра Казакова, участие в подобных акциях помогает детям понять ценность труда работников школы и дворников. Он отметил, что личный опыт уборки снега формирует уважение к чужому труду.

Организаторы считают, что такие мероприятия не только помогают справиться с последствиями непогоды, но и становятся важным воспитательным уроком для молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.