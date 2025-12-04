Студенты и педагоги подмосковного колледжа почтили память героев

3 декабря, в День Неизвестного Солдата, студенты и преподаватели всех структурных подразделений подмосковного колледжа «Энергия» приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных подвигу тех, кто защищал Родину ценой своей жизни, но чьи имена остались неизвестными. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках мероприятий прошли тематические классные часы. Участники обсуждали историческую значимость даты, читали стихи и делились рассказами о подвиге неизвестных солдат, подчеркивая, что их жертва — фундамент всех побед и символ мужества. Важным моментом каждой встречи стала минута молчания — дань уважения всем, чьи «имена» не вернулись с войны. Студенты из структурных подразделений колледжа города Балашихи посетили Александровский сад у Кремлевской стены, где возложили цветы к мемориалу «Неизвестному Солдата» и Вечному огню. Активисты колледжа также присоединились к общегородскому митингу, организованному в Балашихе.

В колледже отметили, что этот день стал важным напоминанием о ценности мира, о долге перед павшими и об исторической памяти.

