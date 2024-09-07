Павлово-Посадский техникум принял участие во Всероссийском субботнике

6 сентября студенты и педагоги Павлово-Посадского техникума активно приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Это мероприятие направлено на улучшение экологической ситуации в стране и привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе субботника участники очищали территорию от мусора и ухаживали за зелеными насаждениями. Студенты с энтузиазмом работали в командах, демонстрируя свою приверженность к охране природы и социальной ответственности.

Такие акции не только помогают благоустроить территорию, но и воспитывают у молодого поколения экологическую сознательность, любовь к природе и желание заботиться о ней.

Участие в Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» стало важным шагом к формированию более чистой и безопасной окружающей среды. Экологические субботники способствуют сплочению студентов и преподавателей, укрепляя корпоративный дух и создавая положительное общественное настроение и понимание необходимости охраны экологии в стране и мире в целом.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области, ситуацию держат на постоянном контроле.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.