Студенты «Губернского колледжа» Серпухова победили на Студвесне-2024

Студентка Губернского колледжа Ксения Ляшенко после победы на «Студвесне Подмосковья-2024» попала в состав делегации Московской области для участия в Российской студенческой весне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С 11 по 16 июня в Ставрополь приехали самые талантливые студенты из 70 регионов России — 2 000 человек, которые показали около 1 000 творческих номеров и работ. Ксения представляла Московскую область на фестивале в номинации «Театральное направление».

«Неделя была очень насыщенной! Каждый день проходили конкурсные программы по различным направлениям, мастер- классы, концерты и прочие активности. Я очень рада, что мне представилась возможность познакомиться с ребятами из других регионов, своими глазами увидеть их номера и показать свои умения», — отметила Ксения.

16 июня на церемонии закрытия были объявлены имена победителей. По итогам конкурса Ксения Ляшенко заняла 1 место в своей номинации, получив диплом лауреата 1 степени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.