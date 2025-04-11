Студенты ГСГУ отправятся преподавать в школу Китая

Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) из России и школа Цися в Китае официально стали партнерами. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Ректор вуза Жанна Леонова подписала соглашение о сотрудничестве с руководством средней школы Цися, расположенной в Нанкине (провинция Цзянсу). Этот документ дает старт новому международному проекту «вуз — школа», который впервые реализуется коломенским университетом.

Основы для совместной работы были заложены в ноябре прошлого года, когда ректор ГСГУ во время визита в Китай провела встречу с директором школы Цзян Куньлинем. В учебной программе школы Цися есть русский язык, и многие ученики планируют в будущем учиться в России.

Поэтому главным направлением сотрудничества станет работа студентов ГСГУ в китайской школе в роли ассистентов — носителей русского языка.

«Мы уже давно сотрудничаем с вузами Китая, однако проект преподавания русского языка как иностранного в школе Цися является новым этапом наших отношений, который будет интересен и полезен обеим сторонам. Общение с носителями русского существенно повысит уровень китайских школьников в области русского языка и культуры. Для наших студентов это также станет уникальной возможностью углубить свои педагогические знания и навыки», — отметила Жанна Леонова.

Первые преподаватели из России приступят к работе осенью текущего года. Известно, что занятия будут вести три студентки факультета иностранных языков ГСГУ, которые неоднократно проходили стажировки в вузах-партнерах Китая и свободно владеют китайским языком.