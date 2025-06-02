Студенты физтех-колледжа из Долгопрудного стали волонтерами Кубка РФ по футболу

1 июня на легендарном стадионе «Лужники» состоялся суперфинал Кубка России по футболу. В нем приняли участие студенты долгопрудненского физтех-колледжа. Они стали волонтерами решающего матча между командами ЦСКА и «Ростов», сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребята помогали в организации большого спортивного мероприятия. А также создавали атмосферу настоящего праздника: торжественно вынесли на поле баннеры и логотипы команд-финалистов.

Но этому моменту предшествовали репетиции и обучение, которые наши волонтеры прошли на «отлично». А настоящим подарком для них, как и для тысяч болельщиков, стали невероятные эмоции жаркого матча.

При счете 0:0 исход игры решила серия пенальти: ЦСКА вырвал победу у соперника и стал обладателем Кубка России в 9-й раз.

По окончании турнира долгопрудненские студенты отметили, что были рады стать частью масштабного спортивного мероприятия и поболеть за наших.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.