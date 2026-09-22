Студенты Физтех-колледжа Долгопрудного завоевали серебро чемпионата

Студенты Физтех-колледжа Кирилл Коваль и Светлана Копысова завоевали серебряные медали в финале Чемпионата высоких технологий, который прошел в Великом Новгороде с 14 по 18 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финал Чемпионата высоких технологий прошел в Великом Новгороде с 14 по 18 сентября. Более 15 тыс. учащихся средних учебных заведений из России и дружественных стран соревновались по 20 компетенциям в сфере транспорта и логистики.

В сборную Московской области вошли студенты Физтех-колледжа Долгопрудного Кирилл Коваль и Светлана Копысова. Оба участника завоевали серебряные медали.

Коваль выступал в компетенции «Аналитик транспортных данных». В финале он создал цифровой двойник транспортной системы реального города — ИТ-платформу для анализа и регулирования дорожной обстановки. Копысова стала призером в компетенции «Конструктивная информационная безопасность автономных транспортных систем».

В колледже отметили, что интерес к чемпионатному движению растет: в настоящее время попробовать свои силы в нем стремятся до 80% учащихся.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.