Студенты Дмитровского округа перенимают опыт у известных мастеров кулинарии

Дмитровский техникум стал площадкой для уникального кулинарного мастер-класса, который провели известные шеф-повара Московской ассоциации кулинаров Виктор Клочков и Джеймс Редута. Мероприятие, организованное для студентов старших курсов, позволило будущим профессионалам индустрии познакомиться с современными трендами и перенять секреты мастерства у признанных экспертов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках мастер-класса студенты освоили нестандартные рецепты, которые сочетают в себе традиции и инновации. Среди представленных блюд были салат оливье с лососем и раком, рыба в кляре, а также паста с креветками в азиатском стиле. Шеф-повара не только демонстрировали свои навыки, но и активно вовлекали студентов в процесс приготовления, делились профессиональными техниками и вдохновляли на эксперименты.

«Дмитровский техникум продолжает активно сотрудничать с ведущими экспертами различных отраслей, чтобы предоставлять своим студентам возможность учиться у лучших и быть в курсе актуальных тенденций», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Студенты получили не только ценные знания, но и мотивацию для дальнейшего развития в профессии.

В прошлом году в Дмитровском техникуме завершился капитальный ремонт. Здесь усилили конструкции всех зданий учебного корпуса, сделали кровли, деревянные перекрытия заменили на бетонные. Около 1 000 студентов по 12 направлениям, включая кластер программы «Профессионалитет», теперь обучаются в обновленных аудиториях, мастерских и лабораториях, оснащенных по последнему слову техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров.

В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.