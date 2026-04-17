Студенты Богородского округа предложили проекты для «Народной программы»

Проектную сессию «Город пЕРемен» провели 16 апреля в Ногинском филиале Государственного университета просвещения в Богородском округе. Студенты разработали инициативы для включения в Народную программу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проектную сессию организовали активисты «Молодой Гвардии» Богородского округа. Мероприятие прошло в формате деловой игры: участники определяли актуальные проблемы, разрабатывали инициативы, визуализировали их и размещали на общей карте «Города пЕРемен».

«Формат мероприятия – деловая игра, в рамках которой студенты сначала самостоятельно ищут проблему, потом разрабатывают к ней инициативу, дальше визуализируют свои идеи и в конце размещают все проекты на общей карте «Города пЕРемен». Получаются интересные и, самое главное, важные для ребят объекты», — отметил руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Даниил Попов.

По итогам работы участники представили несколько проектов для округа. Среди предложений — строительство третьего моста через Клязьму, обустройство дворов для молодежных спортивных и творческих мероприятий, дополнительные меры поддержки студентов, реконструкция общежития и школы-интерната, а также создание системы наставничества для молодых учителей начальных классов.

Проектную сессию посетили председатель совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов и депутат совета депутатов Ольга Попова. Они оценили инициативы, обсудили возможные нюансы их реализации и подчеркнули значимость подобных встреч.

«Народная программа традиционно начиналась с наказов старшего поколения, но сегодня она пишется в том числе руками студентов. Тех, кому небезразлично состояние общежитий, дорог, социальных учреждений и городской среды. Надо отдать должное глубине проработки. Ребята не ограничились абстрактными „хотелками“. Их голос — это четкий запрос на модернизацию малой Родины, и мы обязаны его услышать и отразить в работе партии», — сказала Ольга Попова.

Все предложения по итогам сессии направили для включения в Народную программу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.