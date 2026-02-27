Студенты Богородского округа осваивают передовые практики дошкольного образования

В конце учебной недели, 27 февраля, для студентов Ногинского филиала «Государственного университета просвещения» были организованы практические мастер-классы. Своим опытом и наработками поделились инструкторы по физической культуре из соседних дошкольных отделений образовательных учреждений г. о. Электросталь и г. о. Павловский Посад, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это был не просто привычный лекционный час, а настоящий кладезь профессиональных идей для работы с дошколятами. Будущие педагоги не только увидели, но и сами попробовали все техники на себе. В программу вошли такие интересные практики, как «игры с парашютом», направленные на развитие командного духа и ловкости у малышей.

В рамках нейрогимнастики (развитие мозга через движение) студенты узнали, как с помощью специальных кинезиологических мячей активизировать работу обоих полушарий мозга у детей. Самым захватывающим этапом стал Сибирский борд. Сибирский борд — отличный тренажер для развития вестибулярного аппарата и координации у дошкольников. Студенты попробовали удержать равновесие на нестабильной платформе.

В конце занятий ребята поблагодарили инструкторов за их мастерство и готовность делиться опытом. Студенты остались в полном восторге от увиденного и уже планируют применить полученные знания на практике.

