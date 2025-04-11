Студенты Бауманки побывали в ГАУ МО «Мособллес» и узнали о работе лесхоза

Студенты первого курса факультета лесного хозяйства, лесопромышленных технологий и садово-паркового строительства Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана в рамках ознакомительной практики побывали в ГАУ МО «Мособллес». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Именно в лесном хозяйстве на 100% применим афоризм «Кадры решают все!». Для студентов профильных учебных заведений всегда открыты двери подмосковных лесничеств. Мы ждем их здесь на стажировки и летние практики, которые не только дают возможность получить знания и уникальный опыт, но и развить навыки, необходимые для работы», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Первокурсникам рассказали, зачем проводят лесопатологические обследования, какие санитарно-оздоровительные мероприятия назначают на территории лесного фонда, а еще ребятам объяснили, как функционирует четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах и показали работу Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства.

«Такие мероприятия полезны и для наших сотрудников, и для студентов, многие из которых через несколько лет придут на работу в лесное хозяйство. Мы не первый год взаимодействуем с Мытищинским филиалом МГТУ им. Н. Э. Баумана и, я уверен, наше сотрудничество продолжится. Всегда готовы предоставить возможность будущим коллегам проверить полученные в аудиториях университета знания на практике», — добавил генеральный директор ГАУ МО «Мособллес» Сергей Савостин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.