Студенты агротехникума Волоколамска стали призерами конкурса «Без срока давности»

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С 1 по 31 мая проходил региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности». В числе призеров — студенты Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» Оксана Артемова и Матвей Лосев. Руководителем проекта выступила преподаватель Светлана Никифорова. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Конкурс проводится с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения СССР — жертвах военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.

Работа студентов была представлена в направлении «Места памяти геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Их исследование «Волоколамские факты геноцида советских военнопленных» стало призером в своем направлении.

В техникуме поблагодарили заведующую краеведческим отделом Волоколамской библиотеки Галину Кулакову за помощь и поддержку в создании исследовательского проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.