Студентов Шатурского техникума предупредили о кибермошенничестве

Заместитель прокурора города Шатура Алексей Климанов провел встречу с учащимися Шатурского энергетического техникума. В центре внимания беседы оказались вопросы противодействия экстремистской и террористической деятельности в молодежной среде, в частности, случаи поджогов релейных шкафов на железной дороге и вовлечение молодых людей в противоправные действия по инструкциям зарубежных кураторов, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Еще одной важной темой обсуждения стала профилактика кибермошенничества. Учащимся разъяснили виды ответственности за подобные преступления, подробно остановившись на различных формах соучастия. В их числе — передача мошенникам своих персональных данных и банковских карт (так называемые «дропперы»), работа в качестве курьера по переводу денежных средств, а также разглашение сведений о криптокошельках.

Студенты принимали активное участие в диалоге, задавали интересующие их вопросы и с большим вниманием слушали разъяснения представителя прокуратуры. Алексей Климанов высказал надежду, что проведенная лекция окажет позитивное воздействие и поспособствует снижению преступности в среде несовершеннолетних.