Студентов РГУТиСа познакомили с возможностями добровольчества в округе

12 марта на «Уроке доброты» в стенах колледжа прошла мотивационная встреча студентов с представителями регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Гости мероприятия рассказали молодежи о философии добровольчества и о том, как именно можно применить свои силы. Спикеры подробно остановились на работе волонтеров в чрезвычайных ситуациях, а также затронули важность деятельности волонтеров-медиков. Не обошли стороной и экологическую повестку: студентам презентовали ряд экологических инициатив региона, в которых они могут принять участие уже сейчас.

Встреча прошла в формате открытого диалога.

«Для нас важно не просто рассказывать о волонтерстве, а показать, что это доступно каждому. Мы хотим, чтобы ребята увидели: их энергия и желание помогать могут изменить мир вокруг к лучшему», — поделилась активист движения «Волонтеры Подмосковья» Виктория Родина.

На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается уже более 58 тысяч волонтеров.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.