Студентов Подмосковья ждут на исследование по пчеловодству с проживанием на пасеке

С 12 по 15 июня молодежный центр Русского географического общества Московской области организует образовательную программу, где студенты смогут узнать о пчеловодстве на примере КФХ «ТехноВелес», пасеки которого расположены в деревне Введенское муниципального округа Лотошино. Ребята будут проживать в палаточном лагере на территории хозяйства, который развернется в лесном массиве на берегу реки Русса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Они узнают о том, как стать пчеловодом, как устроена пасека, как производится мед, а также примут участие в разработке экотроп и поиске мест обитания диких пчел. Подробная информация о предстоящем мероприятии представлена здесь.

Для участия необходимо заранее пройти регистрацию, после чего всех участников добавят в Telegram-чат для дальнейшей координации.

Современные образовательные программы в сфере сельского хозяйства, включая подобные мероприятия, становятся драйвером привлечения молодых и перспективных кадров.

Поддержка молодых специалистов, создание для них комфортных условий труда и жизни на селе, являются одним из векторов развития не только региона, но и страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.