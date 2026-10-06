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Студентов Подмосковья пригласили на онлайн-соревнования по кибербезопасности

Студенты Подмосковья могут до 16 октября зарегистрироваться на онлайн-соревнования по кибербезопасности, которые начнутся 17 октября, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

К участию в соревнованиях допускаются студенты от 18 лет, постоянно проживающие в России. Во время соревнований участники также должны находиться на территории страны.

Студентам предстоит собрать команду численностью до пяти человек и выполнить задания различных категорий в области информационной безопасности.

Соревнования начнутся 17 октября. Результаты объявят 24 октября во время онлайн-трансляции награждения. Победители получат денежные призы и подарки от организаторов.

Регистрация открыта до 16 октября. Ознакомиться с положением конкурса и подать заявку можно на официальном сайте мероприятия: https://solarctf.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.