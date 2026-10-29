Студентов Подмосковья пригласили на олимпиаду «Я — профессионал»

сегодня в 11:29

Студенты Подмосковья могут до 10 ноября подать заявку на Всероссийскую олимпиаду «Я — профессионал», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» включает восемь направлений: компьютерные науки; инженерные науки и технологии; естественные науки; агропромышленный комплекс и пищевые технологии; креативные индустрии и гуманитарные науки; медицина и здравоохранение; педагогические науки; социально-экономические науки.

Направление «Компьютерные науки» охватывает шесть дисциплин: искусственный интеллект; информационная и кибербезопасность; безопасность информационных систем и технологий критически важных объектов; программирование и информационные технологии; программная инженерия; управление цифровым продуктом и инноватика.

Лучшие участники получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку и начать карьеру в крупной российской компании.

Отборочный этап пройдет с 13 по 29 ноября, заключительный — с февраля по апрель 2027 года. Итоги подведут в мае — июне 2027 года.

Ознакомиться с положением олимпиады и подать заявку до 10 ноября можно на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.