Студентов Подмосковья приглашают поучаствовать в разработке образовательных игр

С 13 по 15 июня пройдет геймджем, посвященный созданию образовательных игр по химии, биологии или физике. Принять участие могут студенты ИТ-специальностей, обучающиеся в колледже или на 1-2 курсе вуза. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Участникам предстоит за 3 дня собрать команду, погрузиться в тему и создать игру, которая поможет школьникам лучше понимать и усваивать сложные темы. Возрастной рейтинг игр: 6+ (желательно), 12+. Платформа игр: Мобильные (Android) или Веб.

В состав команды должны входить: программисты, 3D-моделлеры, дизайнеры, гейм-дизайнеры, художники. Если нет своей команды, то ее помогут создать в день мероприятия.

Геймджем пройдет в Москве с 13 по 15 июня. Подать заявку на участие можно до 10 июня на сайте мероприятия: https://platform.kruzhok.org/serious-jam/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.