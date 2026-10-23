Студентов Подмосковья приглашают на командные соревнования по кибербезопасности

Студенты колледжей и вузов Подмосковья могут зарегистрироваться на Всероссийскую лигу по кибербезопасности. Первый онлайн-раунд начнется 21 ноября, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Регистрация на соревнования «Лиги ЦТФ» открыта для команд из 2–8 студентов средних и высших учебных заведений. Участникам предстоит пройти онлайн-раунды: искать уязвимости, атаковать и защищать сервисы, решать задачи и добывать флаги.

Сезон включает три классических формата. В первом команды решают задачи по веб-безопасности, криптографии, реверсу, форензике, pwn и другим категориям. Во втором — защищают уязвимую инфраструктуру под потоком атак: находят и устраняют уязвимости, поддерживают работу сервисов. Атаковать соперников в этом формате нельзя. В третьем все команды получают одинаковые уязвимые сервисы и одновременно атакуют соперников, забирают их флаги и устраняют уязвимости у себя.

Первый онлайн-раунд стартует 21 ноября. Десять сильнейших команд пройдут в финал, который состоится в Москве.

Ознакомиться с положением соревнования и подать заявку можно на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.