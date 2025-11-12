Студентки Подмосковья заняли призовые места на соревнованиях по Косики карате

Студентки Губернского колледжа городского округа Серпухов Арина Кураева и Софья Мазоверова успешно выступили на 36-м чемпионате и первенстве России по Косики карате, который прошел в городе Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Арина Кураева стала абсолютной чемпионкой России в дисциплине «Кумитэ» (поединки). Кроме того, девушка заняла второе место в дисциплине «Ката». Софья Мазоверова завоевала призовые места в дисциплинах «Кумитэ» и «Ката», став обладательницей второго и третьего мест.

Соревнования собрали около 400 участников из различных регионов страны, что подчеркивает высокий уровень соревнований и серьезную конкуренцию. Программа была представлена 4 дисциплинами: «Ката», «Ката бункай кумитэ», «Кумитэ» (личный и командный).

Напомним, что для школьников и студентов Московской области доступно более 6 тысяч программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.