Студентки Подмосковья представили свои проекты на конкурсе креативных идей

Обучающиеся колледжа «Подмосковье» представили свои социально-значимые проекты на Всероссийской конференции — заключительном этапе XIII Всероссийского конкурса креативных проектов и идей по развитию социальной инфраструктуры «Неотера» — 2024. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По решению компетентного жюри диплом II степени получила Елизавета Брюханова, дипломы III степени получили Вероника Тимофеева, Карина Дорота, Мария Сафронова, Ксения Муханова, Александра Колос.

Проекты, которые были разработаны и представлены студентами, имеют практикоориентированность и общественную значимость. Например, Вероника Тимофеева представила проект «Роспись стен в дошкольном учреждении», в котором раскрываются вопросы влияния окружающей среды на развитие личности ребенка в разных возрастных группах, создания комфортных и благоприятных условий для развития познавательного интереса и креативности у малышей, а также воплощения творческих задумок молодежи (волонтеров, студентов художественных колледжей) для реализации данного проекта.

А Елизавета Брюханова разработала проект на тему «Моя молодая родина — Казачья вольница» — об истории Донского казачества, разработка технологической карты трех дневного маршрута по историческим городам народного казачества Аксай, Новочеркасск Ростовской области, создание туристического буклета и экономический расчет стоимости тура.

Мария Сафронова представила на суд жюри проект на тему: «Возрождение добровольных народных дружин в системе развития волонтерской деятельности на примере родного края», в котором раскрыла важные аспекты развития волонтерства в России, а также рассказала о различных направлениях волонтерской деятельности студентов-правоохранителей колледжа «Подмосковье».

Карина Дорота представила свой бизнес-проект по развитию бьюти индустрии (открытие сети магазинов корейской косметики). А Ксения Муханова представляла свою научно-исследовательскую работу на тему «Химические элементы, их биологическая и медицинская роль». В представленной работе рассматривается биологическая и медицинская роль макроэлементов и микроэлементов, суточная норма их потребления, основные источники их содержания, влияние на здоровье человека, рассказывается о нутрициологии — науке о питании.

В подготовленном проекте «Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста на материале лирических произведений» Александра Колос раскрыла актуальные направления работы с детьми. Выдвинутая гипотеза о том, что патриотическое воспитание дошкольников будет протекать более успешно, если обращаться к стихотворениям отечественных авторов, писателей-краеведов и работать над текстом стихотворения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, была подтверждена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.