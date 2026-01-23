Студентки оказались востребованнее студентов в 1,5 раза на рынке труда

В 2025 году студентки получали приглашения от работодателей в полтора раза чаще, чем студенты, сообщили РИАМО эксперты девелопера СК10 и платформы hh.ru .

По итогам 2025 года на hh.ru работу в России искали более 7 млн соискателей студенческого возраста. По сравнению с 2024 годом активность молодежи на рынке труда заметно выросла: студентки стали откликаться на вакансии на 27% чаще, а студенты — на 28%. Это говорит о том, что молодые люди все активнее пробуют себя в разных профессиях и выходят на рынок труда еще во время учебы.

За последний год работодатели направили студентам более 94 млн приглашений на работу. При этом важно учитывать, что одно приглашение не равно одной вакансии: на одну позицию компании могут отправлять сразу несколько приглашений подходящим кандидатам. Примечательно, что в 2025 году девушкам-студенткам работодатели отправили более 57 млн приглашений, тогда как молодым людям — около 37 млн. В среднем одна студентка получала около девяти приглашений, а студент — чуть более шести.

Чаще всего студенток приглашали компании из сфер продаж и клиентского сервиса — более 23 млн приглашений за год. Далее идут ритейл (9,3 млн), маркетинг (4 млн) и horeca (3,6 млн). Реже всего девушек-студенток звали на работу в сельское хозяйство, автобизнес и страхование.

«Если говорить о строительной отрасли, большинство девелоперов заинтересованы в талантливых выпускниках вузов и активно работают с молодежью. Например, существуют производственные практики, которые позволяют увидеть потенциал студента и принять решение о его приеме на стартовую должность», – отметила руководитель HR-блока девелоперской компании СК10 Ольга Федченко.

Ежегодно 25 января в России отмечается День студента, также известный как Татьянин день.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.