Студентки Коломны стали лауреатами конкурса по истории предпринимательства

Студентки факультета истории, управления и сервиса Коломенского социально-гуманитарного университета вошли в число победителей и лауреатов III всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Диплом за третье место получила Юлия Фурсова, лауреатами конкурса стали Ангелина Герасимова и Дарья Сорокоумова. Будущие учителя участвовали в новой конкурсной номинации «Лучший урок для школьников с использованием материалов по истории предпринимательства».

Девушки разработали технологические карты урока по ФГОС и очно защитили свои проекты в финальном туре, который прошел в финансовом университете при правительстве РФ. Научными руководителями студенток выступили доценты кафедры отечественной и всеобщей истории и социально-гуманитарных дисциплин Лилия Соза и Татьяна Жиркова.

Торжественное награждение состоялось в конгресс-центре торгово-промышленной палаты РФ. Из почти 800 участников победителями стали 155 человек из разных уголков страны. Награды студенткам вручил председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.