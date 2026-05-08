Студентки из Одинцова прошли школу студотрядов в Подмосковье

Студентки Одинцовского техникума Ника Кузьмичева и Дарья Барулина с 5 по 7 мая приняли участие в школе командного состава студенческих отрядов «Связаны делом» в Подмосковье. Образовательная программа объединила будущих командиров и комиссаров регионального отделения, которым предстоит работать летом 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии участвовали самые активные представители студенческих отрядов региона. В течение трех дней они готовились к предстоящему трудовому сезону, где будут руководить командами, отвечать за результаты работы и формировать благоприятную атмосферу в коллективах.

Программа школы включала образовательные сессии, практические занятия и обмен опытом. Участники разбирали вопросы организации работы отрядов, взаимодействия внутри команды и развития лидерских качеств.

Организаторы отметили, что школа направлена на формирование ответственности и управленческих навыков. По итогам обучения студенты получают инструменты, которые помогут им эффективно руководить отрядами в летний период 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.