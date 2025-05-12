Студентки ГСГУ Коломны провели патриотический семинар ко Дню Победы в Камбодже

Студентки коломенского Государственного социально-гуманитарного университета Ксения Беляева и Анастасия Савельева организовали патриотический семинар «Девятое мая 1945 года — память, которую мы храним» в Национальном университете Камбоджи. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Во время встречи девушки рассказали камбоджийским студентам и преподавателям об исторической роли Советского Союза в победе над фашизмом, подвиге советских солдат и значении Дня Победы для России. Особое внимание они уделили параллелям между судьбами двух стран: Камбоджа также пережила тяжелые годы японской оккупации в период Второй мировой войны.

Семинар завершился совместным исполнением военных песен, включая «Катюшу».

«У наших стран есть общие страницы памяти… Мы не должны забывать свою историю или ограничиваться прошлым только своей страны. Историческая память — ключ к недопущению ошибок в будущем», — подчеркнула студентка Ксения Беляева.

Мероприятие стало важным шагом в укреплении культурного и исторического диалога между молодежью России и Камбоджи, подчеркнули представители ГСГУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.