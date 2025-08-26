Студенткам-мамам повысят пособия в четыре раза
С 1 сентября 2025 года в России кардинально изменится система поддержки беременных студенток, пишет ТАСС.
Как сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, размер единовременного пособия по беременности и родам для этой категории вырастет почти в четыре раза — с нынешних 23 тысяч рублей до среднего показателя в 90 202 рубля.
Ключевым нововведением станет привязка выплаты к прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе проживания студентки.
Расчёт пособия будет вестись исходя из стандартной формулы: 19 329 рублей за каждые 30 дней декретного отпуска. Таким образом, при стандартной продолжительности отпуска в 140 дней (70 до и 70 после родов) сумма составит порядка 90 тысяч рублей. В случае осложнённых родов (156 дней) выплата достигнет 100 510 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня) — 124 994 рубля.
Право на получение повышенного пособия имеют не только студентки вузов, но и учащиеся колледжей, учреждений дополнительного образования и научных организаций, обучающиеся на очной форме.