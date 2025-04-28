Студентка из Лобни стала призером Всероссийского конкурса по истории предпринимательства

Студентка из Лобни Анастасия Скорнякова вошла в число лидеров IV Всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России». Девушка заняла почетное третье место, сообщили в Министерстве образования Московской области.

Анастасия учится на третьем курсе колледжа «Подмосковье». Она представила на суд жюри исследование, которое провела под руководством преподавателя Татьяны Копалиной. Тема работы — «Семейное предпринимательство в дореволюционной России».

Конкурс собрал участников со всей страны: студентов и преподавателей вузов и ссузов, а также учащихся и учителей школ России.

По словам организаторов, конкурс направлен на привлечение молодежи к изучению и популяризации истории российского предпринимательства, поддержку научных исследований, создание и выявление лучших курсов и уроков по истории предпринимательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.