Студентка Серпухова взяла серебро на чемпионате «Абилимпикс»

В Красногорске в МБОУ Образовательный центр «Созвездие» прошел региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» — 2025 по компетенции «Парикмахерское искусство». Серпухов представила студентка 3 курса — Томилова Виктория, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цель чемпионата — развитие профессиональных навыков и социальная адаптация людей с инвалидностью. Конкурсанты выполняли задания в фиксированное время, под контролем сертифицированных экспертов, что делает подготовку к соревнованиям серьезной и важной работой.

В ходе отборочных соревнований участники работали над тремя модулями:

Женская собранная прическа; мужская стрижка машинкой и укладка, оформление бороды; женская стрижка с окрашиванием.

Губернский колледж представляла талантливая студентка 3 курса — Томилова Виктория. По итогам всех выполненных модулей Виктория заняла почетное 2 место среди всех участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.