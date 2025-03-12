Студентка Сергиева Посада победила на региональном этапе Всероссийского чемпионата

Студентка Сергиево-Посадского колледжа Вероника Григорян одержала победу на региональном этапе Всероссийского чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Малярные и декоративные работы». Второй стала Алина Фахриева из техникума имени С. П. Королева, третьей — Виктория Дьякон из подмосковного колледжа «Энергия», сообщает пресс-служба администрации округа.

Конкурсное задание включало в семь модулей: подготовка оснований под окраску, фреска на скорость, фреска фристайл, оклейка поверхности обоями, после высыхания нужно было начертить «Жесткую фреску» и окрасить ее в нужный цвет, аккуратно использовать трафарет, поработать краскопультом.

После завершения задания конкурсанты сдавали объект комиссии, предварительно обязательно очистив рабочую поверхность и убрав рабочее место.

Сергиево-Посадский колледж считается одним из крупнейших профессиональных образовательных учреждений Московской области. Он осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров по 40 образовательным программам, в том числе по 12 профессиям и специальностям из перечня топ-50 РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.