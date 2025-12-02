Студентка РГГУ указала на признаки фейка видео с мальчиком на крыше во Вьетнаме

В Сети активно распространяется видеоролик, показывающий мальчика и щенка, оказавшихся на крыше дома во время наводнения во Вьетнаме. Студентка факультета медиакоммуникаций Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) София Костенко указала на признаки, которые подтверждают, что запись фейковая и создана с помощью искусственного интеллекта, сообщает «Лапша Медиа» .

Вызывающие беспокойство кадры моментально стали вирусными, вызвав бурю эмоций у пользователей. Однако Костенко выяснила, что данное видео — не что иное, как результат работы искусственного интеллекта.

Ролик содержит типичные признаки генерации нейросетью: нечеткость изображения, аномальное движение воды, неестественные текстуры и деформацию объектов.

Кроме того, платформа, где изначально появилось видео, автоматически обозначила его как контент, созданный ИИ. Министерство общественной безопасности Вьетнама также обратило внимание на этот фейковый ролик. В условиях разгула стихии ведомство обратилось с призывом к гражданам не распространять подобную информацию без предварительной проверки ее подлинности.

