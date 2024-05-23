Студентка Реутова заняла второе место чемпионата «Абилимпикс» по поварскому делу

В рамках Х Московского областного чемпионата «Абилимпикс» в колледже «Подмосковье» прошли соревнования по компетенции «Поварское дело». Колледж «Энергия» представляла Светлана Смирнова, обучающаяся по профессии «Повар» в Реутовском подразделении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Студентка, под руководством опытных мастеров-наставников, преподавателей специальных дисциплин Натальи Глотовой и Надежды Иосифиди, заняла 2 место.

Мастера-наставники являются постоянными участниками и неоднократными победителями различных профессиональных конкурсов и олимпиад. Их опыт и знания стали ключевыми факторами успеха студентки.

«Это было поистине масштабное мероприятие, яркие моменты, эмоции и впечатления переполняют нас! Мы гордимся успехами нашей студентки и уверены, что новые достижения еще впереди!» — поделились своими впечатлениями мастера-наставники.

«Абилимпикс» — это международное движение, основной целью которого является обеспечение эффективной профессиональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Сейчас в международном движении принимает участие более 50 стран мира.

«Администрация колледжа и весь педагогический коллектив поздравляют Светлану и ее наставников-преподавателей с отличным результатом и желают дальнейших побед!» — добавили в пресс-службе министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.