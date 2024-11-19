Студентка Раменского колледжа стала призером на Международном конкурсt

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По результатам участия на Международном конкурсе творческих студенческих проектов студентка 3 курса Раменского колледжа, специальности «Право и организация социального обеспечения» Клочкова Екатерина стала обладательницей призового места, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс проходил с 15 августа по 31 октября на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».

Целью конкурса было привлечение общественного внимания к проблеме коррупции и поддержка креативных инициатив молодежи в разработке социальных антикоррупционных проектов в учреждениях, которые осуществляют образовательные программы СПО.

Студентка презентовала работу на тему «Антикоррупционная образовательная деятельность в молодежной среде».

Ее работа привлекла внимание жюри благодаря своему глубокому анализу и убедительным аргументам.

Понимание и поддержка научного руководителя — Шемораковой С. С., преподавателя спец. дисциплин и преподавателя-методиста, Солошенко С. А., помогли Екатерине в достижении целей.

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