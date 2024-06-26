Студентка Подмосковья стала победителем Всероссийского экомарафона

Студентка педагогического факультета Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Яна Евстефеева стала победительницей Всероссийского экологического марафона ноосферного наставничества «Соэволюция». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Старшекурсница заняла первое место в марафоне «Соэволюция», а ее подопечные также завоевали призовые места в экотурнире «Звездолет».

Испытания проводятся с целью формирования целостного восприятия системы «человек-природа-общество», также для воспитания ответственного, бережного подхода во взаимосвязях по направлениям: экология природы, экология человека, экология взаимоотношений, экология общества. В течение четырех месяцев студентка осваивала программу ноосферного наставничества, выполняла сложные рейтинговые задания из разных блоков, посещала встречи с экспертами в области экологии, психологии, педагогики, биологии, философии и другими специалистами, слушала лекции, участвовала в тренингах, практических и творческих занятиях, а также исследованиях.

Учащаяся получила ценный опыт наставничества, помогая школьникам достигать успехов в детском экологическом турнире «Звездолет». Она успешно справилась с 32 заданиями из четырех блоков и сама была наставником для детей разных возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.