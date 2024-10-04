Студентка коломенского аграрного колледжа стала призером Всероссийской олимпиады

Третьекурсница коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова Юлия Быкасова стала бронзовым призером II Всероссийской Олимпиады по профилю «Зоотехния» для среднего профессионального образования. Состязание прошло на базе Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии — МВА имени К. И. Скрябина, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участники испытаний из 12 регионов России показывали свои знания в вопросах зоотехнии, а также выполняли различные практические задания. Например, на глазах у строгого жюри проводили анализ кормов, определяли качество воды, брали промеры у животных, сравнивали между собой породы сельскохозяйственных животных разной продуктивности.

По итогам Всероссийской олимпиады Юлия Быкасова заняла 3-е место.

«Нашей студентке вручили ценные призы, которые внесут существенный вклад в ее перечень индивидуальных достижений, а также в дальнейшее профессиональное развитие», — рассказали в аграрном колледже имени Н. Т. Козлова.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.