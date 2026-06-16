Студентка из Серпухова выиграла Кубок Подмосковья по кинобиатлону

Студентка Губернского колледжа из Серпухова Алена Зевакина 14 июня завоевала золото Открытого Кубка Московской области по кинологическому спорту в дисциплине биатлон. Она выступала вместе с немецкой овчаркой Лексой, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Победу одержала спортивная пара Губернского колледжа — студентка третьего курса отделения кинологии, кандидат в мастера спорта Алена Зевакина и ее немецкая овчарка по кличке Лекса.

Участники соревнований преодолевали дистанцию 3,2 км и проходили три огневых рубежа. Турнир прошел на базе 470-го учебного ордена Красной Звезды центра служебного собаководства Вооруженных сил РФ имени генерал-майора Г. П. Медведева.

В рамках состязаний состоялся отбор на чемпионат России по кинологическому спорту, который пройдет в августе. По его итогам Московскую область на всероссийских соревнованиях представит спортивная пара из Губернского колледжа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.