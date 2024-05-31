Студентка из Щелкова стала победителем конференции «Сохраним историю»

В Санкт-Петербурге завершилась научно-практическая конференция «Сохраним историю», организованная «Центром непрерывного образования и инноваций». Мероприятие прошло в онлайн-формате, что позволило участникам из разных регионов принять участие в этом событии, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студентка первого курса Щелковского колледжа Дарья Поликарпова стала победителем в секции «Современные герои Отечества: имена и подвиги». Ее работа была посвящена изучению исторических событий и их влиянию на современность. В этой секции были представлены работы, посвященные личностям, чьи действия и достижения оказали влияние на историю и культуру России.

В рамках конференции победителям не только вручили ценные призы. Они также получили приглашение на Всероссийский образовательный форум «Невская образовательная Ассамблея», который пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.